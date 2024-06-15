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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе: «Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует»

15 Июня 2024 • 13:21 Комментировать
Австрия
...
Франция
1 6.00 X 4.50 2 1.57
17.06 22:00

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ожидания болельщиков от выступлений команды на чемпионате Европы. Напомним, подопечные Дидье Дешама сыграют в одной группе с Австрией, Польшей и Нидерландами.

«Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует. Фаворит определяется на бумаге, на поле это всё не работает. Даже если мы будем фаворитами, это не изменит наш подход к турниру», – цитирует Мбаппе Madrid Zone.

Напомним, Килиан недавно подписал контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента. Лучший бомбардир в истории «ПСЖ» достался «королевскому клубу» бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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