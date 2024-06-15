Мбаппе: «Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ожидания болельщиков от выступлений команды на чемпионате Европы. Напомним, подопечные Дидье Дешама сыграют в одной группе с Австрией, Польшей и Нидерландами.

«Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует. Фаворит определяется на бумаге, на поле это всё не работает. Даже если мы будем фаворитами, это не изменит наш подход к турниру», – цитирует Мбаппе Madrid Zone.

Напомним, Килиан недавно подписал контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента. Лучший бомбардир в истории «ПСЖ» достался «королевскому клубу» бесплатно.