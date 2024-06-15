Прогноз на матч Венгрия - Швейцария от Титова

В рамках первого тура группового этапа Евро-2024 пройдет матч сборных Швейцарии и Венгрии. Об этом поединке высказал мнение бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

«Игра будет равной. Не сказать, что жду огромное количество моментов. Рисковать никто не станет. Но, на мой взгляд, команды обменяются мячами. Счет 1:1 кажется самым реальным. Но поставлю на «обе забьют», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч между сборными Швейцарии и Венгрии состоится сегодня, 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.