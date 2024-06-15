Канчельскис: «Англичане всегда считают, что они лучшие на всех турнирах»

«Англичане всегда будут считать себя фаворитами всех турниров. Всегда считают, что они лучшие. А на деле - посмотрим. Всегда твердят: «Мы лучшие, мы чемпионы», но чего-то не хватает», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».