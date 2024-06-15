Канчельскис: «Англичане всегда считают, что они лучшие на всех турнирах»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о национальной команде Англии перед первым матчем на чемпионате Европы 2024 года.
«Англичане всегда будут считать себя фаворитами всех турниров. Всегда считают, что они лучшие. А на деле - посмотрим. Всегда твердят: «Мы лучшие, мы чемпионы», но чего-то не хватает», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
На групповой стадии чемпионата Европы сборной Англии будут противостоять национальные команды Сербии, Дании и Словении. В стартовом поединке подопечные Гарета Саутгейта встретятся с сербами.
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