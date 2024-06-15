Канчельскис оценил победу Германии со счётом 5:1

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о крупной победе сборной Германии над Шотландией в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.
Всё абсолютно по делу. Такой счёт и игра говорят о том, что уровень шотландского футбола не такой высокий. Сопротивляться таким командам им сложно. Всё по делу - 5:1», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Поединок сборных Германии и Шотландии состоялся на мюнхенском стадионе «Альянц Арена» 14 июня. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 5:1. В составе хозяев турнира голами отметились Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан.
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