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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сёмин: «Россия боролась бы за выход из группы на Евро-2024»

15 Июня 2024 • 12:06 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами предположил, как бы могла выступить сборная России на чемпионате Европы – 2024.

«Не знаю. Даже не думал над этим. Конечно, сборная России боролась бы за выход из группы, как и все остальные команды. Но вышла бы или не вышла – я не знаю», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах с февраля 2022 года. ФИФА и УЕФА совместным решением дисквалифицировали российские сборные и клубы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин
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