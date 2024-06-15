Сёмин: «Россия боролась бы за выход из группы на Евро-2024»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами предположил, как бы могла выступить сборная России на чемпионате Европы – 2024.

«Не знаю. Даже не думал над этим. Конечно, сборная России боролась бы за выход из группы, как и все остальные команды. Но вышла бы или не вышла – я не знаю», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах с февраля 2022 года. ФИФА и УЕФА совместным решением дисквалифицировали российские сборные и клубы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.