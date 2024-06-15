Модрич выбрал самый сложный турнир между чемпионатами мира и Европы

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич не остался в стороне и высказался о спорах игроков, которые сравнивают уровень сложности на чемпионате мира и Европы.

«Я не люблю сравнивать, но на чемпионате мира участвуют Аргентина, Бразилия, Уругвай и Чили. Я думаю, что чемпионат мира сложнее, потому что на нём участвуют лучшие команды мира», — приводит слова Модрича ESPN.

Ранее форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что чемпионат Европы тяжелее чемпионата мира. После этого игроки мирового класса начали комментировать это высказывание молодого француза.