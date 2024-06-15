Генич дал прогноз на матч Испания - Хорватия

«Вроде бы и голы должны быть, а могут и низ сыграть. Мне кажется, что замены сборной Испании могут дать о себе знать во втором тайме. Я бы взял гол Испании во втором тайме. Испания во вторых таймах часто прибавляет», - передает слова Константина «РБ Спорт».