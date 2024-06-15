Швайнштайгер назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер в социальных сетях ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром на чемпионате Европы – 2024.

По мнению экс-полузащитника «Баварии», больше всех голов на Евро-2024 забьёт нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Свой первый матч на турнире команда Роналду проведёт 16 июня против Чехии. Встреча начнётся в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией матчей Евро-2024 следить можно на портале LiveResult.ru. В первом матче на чемпионате Европы 2024 года сборная Германии разгромила Шотландию со счётом 5:1.

Действующим победителем турнира является сборная Италии.