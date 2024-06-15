Кирьяков: «Сборная Германии без проблем досрочно выйдет из группы»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгроме шотландцев Германией на чемпионате Европы.

- Как вам матч немцев с шотландцами?

- От шотландцев ждал чуть больше, чем они показали. Я понимал, в каком ключе будет проходить игра, это и увидел. Немцы для меня являются основными фаворитами турнира. Они будут делать все, чтобы дома выиграть титул. Состав, игра, антураж – все вчера было за них.

- Не слишком ли легкой получилась победа?

- С первых минут немцы показали полное доминирование, а у шотландцев не было даже минимального шанса зацепиться за эту игру. Хозяева забили быстрый гол, потом второй и пошло-поехало. Это придало им еще больше уверенности. А на шотландцев было просто жалко смотреть. Вчера мы увидели настоящую немецкую машину.

- Кто особенно понравился у немцев?

- Сборная у них ровненькая. Отмечу по матчу Мусиалу. Он показывал скорость, дриблинг, постоянные взрывания за спину защитников, когда шотландцы выставили автобус. Нападающий все время опускался за линию мяча. Соперник надеялся создать большую плотность и не давать возможность разыгрывать мячи. Но мы видели, что немцы спокойно разрушали все эти редуты. Если линия обороны поднималась выше, то шли забегания за спину. За счет длинных передач немцы заставляли своих быстрых игроков бежать туда: Мусиалу, Хаверца, Вирца. За счет своих скоростных качеств, эти ребята предлагали отдавать им пасы за спину защитникам. На участках поля, где была большая плотность, немцы чувствовали себя уверенно. Они спокойно разыгрывали мяч перед штрафной за счет коротких передач. То есть, все компоненты футбола были за немцами. Результат мог быть и крупнее, если бы сборная Германии этого захотела.

- Следующий матч у немцев с Венгрией. Германия досрочно выйдет из группы?

- Да. Без проблем. Хотя Венгрия посильнее шотландцев, но не настолько, чтобы что-то противопоставить тому футболу, который сейчас демонстрирует Германия.

- Стоит ли записывать немцев в главные фавориты турнира?

- Немцы - традиционные фавориты на всех турнирах. Последнее время были какое-то разочарование, но сейчас настало время возрождения немецкого футбола. Все немцы работают на достижение результата, и вывести свою сборную на тот уровень, на котором она была. Вся страна ждет победы на этом турнире.

Елена Григорьевская