Титов сделал прогноз на матч Испания - Хорватия

В одном из центральных матчей первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 встретятся сборные Испании и Хорватии. Об этом поединке поделился мнением экс-футболист «Спартака» Егор Титов.

«Не думаю, что в стартовом матче команды покажут искрометный футбол, все будет сдержанно, команды будут где-то даже уважать друг друга. Остановлюсь на ставке «тотал меньше 2,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок между сборными Испании и Хорватии состоится в субботу, 15 июня, начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета встретятся команды Италии и Албании.