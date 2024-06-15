Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 0 0
Венгрия 0 0
Шотландия 1 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Непомнящий: «Дальше немцам будет сложнее, они всё растратили в игре с шотландцами» эксклюзив

15 Июня 2024 • 11:38 Комментировать (1)
Германия
5:1
Шотландия

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгроме шотландцев Германией на чемпионате Европы. 

- Как вам матч-открытие чемпионата Европы Германия – Шотландия? Оправдал ожидания?

- Более чем. С одной стороны Германия и была фаворитом, а с другой - с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но, тем не менее, мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии.

- Шотландцы разочаровали?

- Да. Предполагалось, что они будут на каждом участке поля действовать плотно, жестко, но кроме одной грубости, когда был пенальти, они ничего не успевали: ни думать, ни двигаться, ни перестраиваться. Как выяснилось, это команды разного уровня. Шотландское умение посражаться, побиться даже не пригодилось.   

- Нет ощущения, что с Венгрией, следующим соперником Германии, получится то же самое?

- Я еще до турнира называл немцев одними из трех фаворитов в борьбе за титул, но боюсь, что по такой игре сохранить свой уровень очень сложно. Венгры могут, посмотрев встречу с шотландцами, расставить свои акценты, и хозяевам Евро может быть очень сложно.

- И все же, как можно противостоять такой машине, как Германия?

- Не готов рассуждать на эту тему. Просто я очарован игрой немцев и не думал, как бы я играл против них.

- Немцы досрочно выйдут из группы?

- Наверное, да.

- Как думаете, будут ли топовые сборные, которые не смогут выйти из группы?

- История говорит, что без сюрпризов никак. На чемпионате мира их бывает больше, потому что разница в классе отличается значительнее. Но после того, как увеличили количество команд до 24, появились сборные, которые явно уступают в классе. Поэтому без сюрпризов сложно. Уверен, что они будут.

- Кто может их преподнести?

- Кусачая, злая сборная Албании. От нее можно всего ожидать. С другой стороны хотелось бы, чтобы Грузия что-то подобное совершила. В этой стране всегда был культ футбола, красивого, хорошего. Там всегда приветствуется, если футболист старается ярко проявить себя.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Валерий Непомнящий Сборная Шотландии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Июня
12:05
Кирьяков: «Сборная Германии без проблем досрочно выйдет из группы»
11:38
Непомнящий: «Дальше немцам будет сложнее, они всё растратили в игре с шотландцами» 1
09:47
Ташуев: «Против немцев шотландцы показали испуганный и трусливый футбол»
00:33
Сборная Шотландии ни разу не пробила по воротам сборной Германии, но забила гол
00:28
Мусиала признан лучшим игроком матча открытия Евро-2024 1
00:01
Джан не забивал за сборную Германии семь лет
14 Июня
23:57
Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой 7
23:52
Рюдигер забил в свои ворота, сборная Шотландии размочила счёт
23:33
Фюллькруг стал автором четвёртого гола в ворота сборной Шотландии
23:11
Кроос в первом тайме матча с Шотландией сделал 100% точных передач
23:04
Немецкая сборная впервые в своей истории забила три гола за первый тайм на Евро
22:55
Сборная Германии ушла на перерыв с разгромным преимуществом
22:51
Сборная Германии громит шотландцев ещё в первом тайме
22:50
На Евро-2024 произошло первое удаление
22:33
Впервые в истории Евро за одну сборную забили два игрока моложе 22 лет
22:29
Пять игроков сборной Германии имеют 100-процентную точность передач за половину тайма
22:24
Мусиала удвоил перевес сборной Германии в матче с шотландцами
22:23
Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро
22:18
Вирц прервал шестиматчевую голевую засуху
22:16
Вирц стал автором первого гола чемпионата Европы 1
21:34
Булыкин: «Дома сборной Германии должны помочь стены»
21:23
Робертсон в 50-й раз выведет сборную Шотландии на поле с капитанской повязкой
21:20
Германия - Шотландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 3
21:19
Нойер установил рекорд сборной Германии по выходу в старте на крупных турнирах
21:15
Гунько назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024
21:10
Сборная Шотландии назвала состав на матч открытия Евро
21:04
Булыкин: «Германия является одним из главных претендентов на выход как минимум в полуфинал»
20:56
Нойер, Кроос и Хаверц – в основе сборной Германии на матч открытия Евро-2024
20:51
Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории Евро
18:27
Масалитин назвал главных фаворитов Евро-2024
18:17
Непомнящий: «Было бы интересно последить за связкой Тюкавин-Захарян на чемпионате Европы – 2024»
18:12
Кураньи поделился ожиданиями от сборной Германии на Евро-2024
17:32
Кроос: «Было бы идеально завершить карьеру победой на Евро-2024»
17:14
Мостовой не считает Германию фаворитом чемпионата Европы – 2024
17:07
Непомнящий: «Германия и Шотландия будут играть изо всех сил»
16:58
Бояринцев: «На чемпионате Европы буду симпатизировать англичанам»
14:50
Лопырёва ответила, за какими игроками будет следить на Евро-2024
11:30
Нагельсманн рассказал, как убедил Крооса вернуться в сборную Германии 1
11:06
Ставка и прогноз на матч Германия — Шотландия Евро-2024 — 14 июня 2024
09:00
Германия – Шотландия: Какими будут стартовые составы на матч открытия Евро-2024
03:41
Робертсон – о шансах сборной Шотландии на Евро-2024: «Мы можем войти в историю»
02:02
Германия - Шотландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Июня
23:41
Шотландский фанат дошёл пешком до Мюнхена за 42 дня
21:51
Гюндоган: Я бы хотел забить первый гол на Евро-2024
21:46
Гюндоган гордится, что является капитаном сборной Германии
21:38
Гюндоган: «Нельзя недооценивать шотландцев»
20:34
Кирьяков назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024
20:15
Орангутанг из немецкого зоопарка предсказал победу Германии в стартовом матче Евро-2024
20:14
Надёжный прогноз и ставка на матч Германия – Шотландия чемпионата Европы по футболу – 14 июня 2024
15:46
Йевтич назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024
15:29
Пономарёв: Криштиану Роналду уже отыграл свое, он не блеснёт на Евро» 1
10:26
Мусиала высоко оценил игрока сборной Шотландии
09:42
​Эксперты спрогнозировали победителя матча Германия – Шотландия
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
19:08
Пять самых неожиданных прогнозов и ставок на Евро-2024
18:46
Германия – Шотландия: прогноз и ставка от Сергея Дурасова
17:01
Интересная ставка и прогноз на матч Германия — Шотландия чемпионата Европы — 14 июня 2024
14:27
Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан 1
12:22
Актуальная ставка и прогноз на матч Германия – Шотландия Евро-2024– 14 июня 2024
02:13
Мбаппе оценил силу сборной Германии
11 Июня
23:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Германия — Шотландия чемпионата Европы — 14 июня 2024
20:28
Кроос высказался о матче Германия — Шотландия на Евро-2024
16:44
Кузяев ответил, за кого будет болеть на чемпионате Европы – 2024
16:03
Хомуха выделил фаворитов чемпионата Европы – 2024
15:01
Наумов: «Планирую следить за чемпионатом Европы с самого первого дня»
10 Июня
23:22
Сане надеется на победу сборной Германии на Евро-2024
20:42
В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности 1
17:47
Хомуха ответил, будет ли следить за чемпионатом Европы – 2024
15:15
Карпин выделил главных фаворитов Евро-2024
04:14
Гюндоган: «Вирц и Мусиала – очень талантливые парни, но нам нужно соблюдать баланс»
09 Июня
23:47
Мусиала — об игре с Гюндоганом и Вирцем: «Мы можем быть волшебным трио»
08 Июня
20:00
Леманн не верит в победу сборной Германии на Евро-2024 1
07 Июня
23:55
Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 2
06 Июня
23:12
Гюндоган: «Такие люди, как я, отражают новую Германию»
21:13
Нагельсман определился, кто из футболистов сборной Германии не поедет на Евро-2024 1
19:00
Балахнин рассказал, за кем будет следить на Евро-2024
16:25
Сёмин выделил фаворитов Евро-2024
05 Июня
18:22
Нойер ответил на слова конкурента тер Штегена в сборной Германии
03 Июня
00:13
Сане ответил на вопрос о шансах сборной Германии выиграть Евро-2024
02 Июня
18:16
Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024 2
30 Мая
18:39
Надёжная ставка и прогноз на матч Германия – Шотландия Евро-2024 – 14 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Манчестерский Иппатий
15 Июня 2024 в 12:07
У немцев самая лучшая фармакология в мире...
Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.06.24 в 16:00
Венгрия Венгрия
Швейцария Швейцария
2.75 3.40 2.55
Видео
15.06.24 в 19:00
Испания Испания
Хорватия Хорватия
1.71 3.55 5.40
Видео
15.06.24 в 22:00
Италия Италия
Албания Албания
1.43 4.50 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июня
12:50 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис: «Англичане всегда считают, что они лучшие на всех турнирах»
12:29 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис оценил победу Германии со счётом 5:1
12:06 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: «Россия боролась бы за выход из группы на Евро-2024»
11:56 · Чемпионат Европы 2024
Модрич выбрал самый сложный турнир между чемпионатами мира и Европы
11:46 · Чемпионат Европы 2024
Генич дал прогноз на матч Испания - Хорватия
11:43 · Чемпионат Европы 2024
Швайнштайгер назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром Евро-2024
11:40 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Испания - Хорватия
11:33 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» рассказал, чего ждёт от матча Испании и Хорватии
11:12 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: «Германия показала, что может бороться за победу на чемпионате Европы»
10:51 · Чемпионат Европы 2024
Далич оценил влияние Модрича на сборную Хорватии
10:43 · Чемпионат Европы 2024
Кроос в первом матче Евро-2024 установил рекорд
10:38 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин рассказал, кого будет поддерживать в матче Испания - Хорватия
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Онопко назвал две сборные, которые поддержит на Евро-2024
10:29 · Чемпионат Европы 2024
Кирьяков: «Германия поймала кураж и практически издевалась над Шотландией»
10:23 · Чемпионат Европы 2024
Джан восторженно высказался о голе в матче с Шотландией
Все новости