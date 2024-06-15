Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгроме шотландцев Германией на чемпионате Европы.

- Как вам матч-открытие чемпионата Европы Германия – Шотландия? Оправдал ожидания?

- Более чем. С одной стороны Германия и была фаворитом, а с другой - с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но, тем не менее, мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии.

- Шотландцы разочаровали?

- Да. Предполагалось, что они будут на каждом участке поля действовать плотно, жестко, но кроме одной грубости, когда был пенальти, они ничего не успевали: ни думать, ни двигаться, ни перестраиваться. Как выяснилось, это команды разного уровня. Шотландское умение посражаться, побиться даже не пригодилось.

- Нет ощущения, что с Венгрией, следующим соперником Германии, получится то же самое?

- Я еще до турнира называл немцев одними из трех фаворитов в борьбе за титул, но боюсь, что по такой игре сохранить свой уровень очень сложно. Венгры могут, посмотрев встречу с шотландцами, расставить свои акценты, и хозяевам Евро может быть очень сложно.

- И все же, как можно противостоять такой машине, как Германия?

- Не готов рассуждать на эту тему. Просто я очарован игрой немцев и не думал, как бы я играл против них.

- Немцы досрочно выйдут из группы?

- Наверное, да.

- Как думаете, будут ли топовые сборные, которые не смогут выйти из группы?

- История говорит, что без сюрпризов никак. На чемпионате мира их бывает больше, потому что разница в классе отличается значительнее. Но после того, как увеличили количество команд до 24, появились сборные, которые явно уступают в классе. Поэтому без сюрпризов сложно. Уверен, что они будут.

- Кто может их преподнести?

- Кусачая, злая сборная Албании. От нее можно всего ожидать. С другой стороны хотелось бы, чтобы Грузия что-то подобное совершила. В этой стране всегда был культ футбола, красивого, хорошего. Там всегда приветствуется, если футболист старается ярко проявить себя.

Елена Григорьевская