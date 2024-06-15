Экс-игрок «Спартака» рассказал, чего ждёт от матча Испании и Хорватии

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор поделился мнением о матче между сборными Испании и Хорватии в стартовом туре чемпионата Европы – 2024.

«Яркого футбола я не жду, потому что команды не будут рисковать в первом матче. У Хорватии достаточно опыта, чтобы хорошо сыграть против Испании и не уступить», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Испании и Хорватии состоится сегодня, 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.