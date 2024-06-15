Сёмин: «Германия показала, что может бороться за победу на чемпионате Европы»

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о разгромной победе сборной Германии над Шотландией в матче стартового тура чемпионата Европы – 2024.
«Германия показала, что она в состоянии бороться за победу на чемпионате Европы. Уровень игры у немцев был очень хороший, особенно в атаке. Они показали футбол высокого уровня», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена» и завершилась победой немецкой команды со счетом 5:1. В следующем поединке групповой стадии Германия встретится со сборной Венгрии. Игра пройдет 19 июня.
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