Далич оценил влияние Модрича на сборную Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил, какое влияние на команду оказывает капитан Лука Модрич. Напомним, шестикратный обладатель Лиги чемпионов сегодня выведет свою страну на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Испании.

«Лука Модрич – победитель, лидер команды. Он тот, кто никогда не перестает подталкивать своих товарищей по команде вперёд. Я смотрю на него и не сомневаюсь, что нас ждёт отличный турнир», – сказал Далич на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом» ещё на один год. «Королевский клуб» вскоре должен официально объявить о продлении контракта с 38-летний полузащитником.