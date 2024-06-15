Кроос в первом матче Евро-2024 установил рекорд

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос сделал 99% точных передач во вчерашнем матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Шотландии. Как информирует Opta, 34-летний хавбек выполнил 101 точную передачу из 102.

Это самый высокий показатель с 1980 года среди всех футболистов, отдавших более 100 пасов за поединок на чемпионате Европы.

Напомним, что немецкая сборная разгромно одолела шотландскую команду со счетом 5:1. Голы в составе победителей забили Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан. Соперник смог забить один мяч благодаря автоголу защитника немцев Антонио Рюдигера.