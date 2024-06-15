Аршавин рассказал, кого будет поддерживать в матче Испания - Хорватия

Андрей Аршавин, в прошлом капитан национальной сборной России, высказался о предстоящем матче между сборными Испании и Хорватии.

Напомним, встреча чемпионата Европы – 2024 пройдёт сегодня в Берлине, арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Аршавин отметил, что в этом поединке будет поддерживать коллектив Златко Далича, у хорватов, по его мнению, больше опыта.

- У Испании команда очень молодая с яркими игроками - особенно впереди. Оборона не внушает доверия. Опыт в этом матче должен сыграть за хорватов, - передаёт слова Андрея Аршавина «Матч ТВ».