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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин рассказал, кого будет поддерживать в матче Испания - Хорватия

15 Июня 2024 • 10:38 Комментировать
Испания
...
Хорватия
1 1.93 X 3.50 2 4.50
Через 7 ч. 0 мин.

Андрей Аршавин, в прошлом капитан национальной сборной России, высказался о предстоящем матче между сборными Испании и Хорватии.

Напомним, встреча чемпионата Европы – 2024 пройдёт сегодня в Берлине, арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Аршавин отметил, что в этом поединке будет поддерживать коллектив Златко Далича, у хорватов, по его мнению, больше опыта.

- У Испании команда очень молодая с яркими игроками - особенно впереди. Оборона не внушает доверия. Опыт в этом матче должен сыграть за хорватов, - передаёт слова Андрея Аршавина «Матч ТВ».

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