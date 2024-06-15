Онопко назвал две сборные, которые поддержит на Евро-2024

Член тренерского штаба сборной России и «Ростова» Виктор Онопко в разговоре с журналистами рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате Европы – 2024.

«Для меня два главных фаворита турнира - Франция и Испания. Но буду очень сильно болеть за Сербию и Испанию», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная Сербии попала в один квартет с командами Дании, Англии и Словении. Испания сыграет в одной группе с Албанией, Хорватией и Италией.

Чемпионат Европы стартовал 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. «Бундестим» одержала крупную победу со счетом 5:1.