Кирьяков: «Германия поймала кураж и практически издевалась над Шотландией»

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на разгромную победу Германии над Шотландией в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Германия на заметила Шотландию. Просто проехалась катком. Разный уровень команд. Видно, что у немцев горят глаза. Они поймали кураж и практически издевались», - приводит слова эксперта Sport24.

Напомним, что встреча сборных Германии и Шотландии состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Хозяева одержали разгромную победу над британцами со счетом 5:1. В другом матче этого квартета Швейцария встретится с Венгрией.