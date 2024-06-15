Джан восторженно высказался о голе в матче с Шотландией

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан высказался о своем голе во вчерашнем матче чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Шотландии.
«Это какая-то фантастика! Два дня назад я находился в отпуске. В среду мне позвонили, я провел одну тренировку, а затем вышел на поле и отметился голом. Я очень рад. Благодарю главного тренера за доверие», - передает слова футболиста Bayern & Germany.
Матч сборных Германии и Шотландии состоялся на стадионе в Мюнхене 14 июня. Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали разгромную победу со счетом 5:1 и захватили лидерство в своей группе.
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