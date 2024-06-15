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Чемпионат Европы по футболу 2024

Булыкин назвал двух главных фаворитов чемпионата Европы

15 Июня 2024 • 10:17 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
16.06 22:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворитов чемпионата Европы, который стартовал вчера, 14 июня, уверенной победой команды Германии над Шотландией (5:1).

Эксперт выделил ряд сборных, отдельно отметив команды Франции и Англии.

«Англия, Франция, Германия, Португалия, Италия, Испания. Для меня есть ещё и теневые фавориты. Это нидерландцы, бельгийцы и хорваты. Я думаю, что основные будут французы с англичанами», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая в финале прошлого розыгрыша турнира команду Англии.

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