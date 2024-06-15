Тренер сборной Венгрии навал сильные стороны команды Швейцарии

Наставник сборной Венгрии Марко Росси поделился мыслями насчет предстоящей встречи против команды Швейцарии в стартовом туре чемпионата Европы – 2024.
«У нашего соперника хватает сильных сторон. Они надежны в обороне, сильны в средней линии, а также качественно играют в атаке. В этом матче нам нужно действовать как команда. У нас сейчас нет проблем с составом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Венгрии и Швейцарии состоится в субботу, 15 июня. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени. Накануне в этой группе Германия разгромно победила Шотландию со счетом 5:1.
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