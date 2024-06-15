Тренер сборной Венгрии навал сильные стороны команды Швейцарии

«У нашего соперника хватает сильных сторон. Они надежны в обороне, сильны в средней линии, а также качественно играют в атаке. В этом матче нам нужно действовать как команда. У нас сейчас нет проблем с составом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.