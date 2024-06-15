Мусиала признал, что матч против Шотландии был лучшим в его жизни

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала признал, что вчерашний матч против Шотландии был лучшим в его карьере. Хавбек отметился забитым голом и получил награду лучшему игроку матча. Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024 со счётом 5:1.

«Можно ли назвать матч против Шотландией игрой всей моей жизни? Да, вы можете это сказать», – сказал Мусиала на пресс-конференции.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Джамал отметился 10 голами и 6 результативными передачами в составе мюнхенской «Баварии». 21-летний хавбек ранее отказался от выступлений за сборную Англии, чтобы стать игроком «бундестим».