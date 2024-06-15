Гюндоган рассказал о своём состоянии после первого матча на Евро-2024

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал о своем состоянии после матча с Шотландией в первом туре Евро-2024. Немецкий игрок получил сильный удар по ноге, за что соперника удалили с поля.

«С лодыжкой все хорошо, ничего серьезного. Всего лишь один сильный удар», - передает слова полузащитника Sport.es.

Напомним, что матч сборных Германии и Шотландии состоялся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Встреча завершилась разгромной победой команды Юлиана Нагельсманна со счетом 5:1. Благодаря этому успеху немцы захватили лидерство в своем квартете.