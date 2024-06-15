Ташуев: «Против немцев шотландцы показали испуганный и трусливый футбол»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался об уверенной победе сборной Германии над командой Шотландии (5:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

«Так, как играли шотландцы, нельзя выходить на поле в первом матче Евро! Против немцев они показали испуганный и трусливый футбол — для такой страны очень беззубо», — цитирует Ташуева Sport24.

Напомним, в одной группе с Германией и Шотландией также выступают команды Швейцарии и Венгрии.

Свой следующий матч хозяева турнира проведут 19 июня против команды Венгрии. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.