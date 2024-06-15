Нагельсманн: «Я особенно рад за Мусиалу, ведь на чемпионате мира он упустил хорошие моменты»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру полузащитника Джамала Мусиалы в матче с Шотландией. Напомним, хавбек мюнхенской «Баварии» отметился голом и был признан лучшим игроком поединка.

«Я особенно рад за Мусиалу, ведь на чемпионате мира он упустил хорошие моменты. Он держал эти мысли у себя в голове во время матча с Шотландией. Ему удалось себя наградить», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

На чемпионате мира в Катаре сборная Германии не смогла выйти из группы, а Мусиала получил критику за несколько нереализованных моментов. Вчера «бундестим» в матче-открытии домашнего Евро-2024 разгромили Шотландию со счётом 5:1.