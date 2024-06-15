От них нечего ждать: Самые дешёвые команды чемпионата Европы

Наряду с признанными лидерами, в предстоящем чемпионате Европы примут участие сборные, которые претендуют на звание «тёмных лошадок». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость самых недорогих сборных Евро-2024.

7 сборных

Семь из 24 сборных, участвующих в чемпионате Европы – 2024, имеют стоимость заявки меньше 200 млн евро. На седьмой позиции расположился один из претендентов на плей-офф и победитель Евро 1976 года – сборная Чехии. Трансферная стоимость состава подопечных Ивана Гашека составляет 187,9 млн евро. Времена Недведа и Росицки ушли, теперь самый дорогой игрок сборной Чехии Томаш Соучек стоит 30 млн евро, 29-летний полузащитник выступает в АПЛ за «Вест Хэм».

Отметим, что Словакия, которая была частью Чехословакии в том победном финале 1976 года, расположилась на четвёртой позиции самых дешёвых сборных предстоящего чемпионата Европы с трансферной стоимостью всей заявки в 156,4 млн евро. Для сравнения, Килиан Мбаппе оценивается в 180 млн евро. Самый дорогой в составе словаков Давид Ганцко из «Фейеноорда» стоит 35 млн евро. Пять человек в заявке Словакии имеют стоимость менее 1 млн евро.

Между ними расположилась сборная Грузии, состав которой в сумме стоит 161,05 млн евро. Половину стоимости сборной составляет Хвича Кварацхелия, оцениваемый в 80 млн евро. 13 человек в заявке Грузии стоят меньше 1 млн евро, а 38-летний Георгий Лория оценивается в 50 тысяч евро.

Лидер стоит меньше сотни

Трансферная стоимость заявки сборной Албании составляет 111,6 млн евро. Вполне вероятно, что она может увеличиться чуть ли не вдвое в случае удачного выступления «орлов» на Евро. Но для этого нужно будет не только приложить много усилий, но и привлечь удачу. Без неё выйти из группы с Италией, Испанией и Хорватией вряд ли получится. С другой стороны, Албания стала лидером своей отборочной группы и прошла её всего с четырьмя пропущенными мячами. Самый дорогой в заявке Албании – 22-летний Армандо Броя из «Челси». Но в текущем сезоне в составе «синих» центральный нападающий отыграл всего 16% игрового времени, отметившись одним голом в 21 матче.

Лидером нашего рейтинга стала сборная Румынии. Самый дорогой игрок состава 22-летний Раду Дрэгушин («Тоттенхэм») имеет стоимость в размере 25 млн евро. Любопытно, что у Румынии всего 4 человека стоят меньше 1 млн евро, но разбег среди остальных игроков заявки составляет от 1 до 9 млн евро.

Деньги не играют в футбол. Смогут ли сборные нашего рейтинга доказать эту расхожую фразу или прагматичность возьмёт своё на предстоящем чемпионате Европы? Узнаем уже скоро.

Самые дешёвые национальные сборные чемпионата Европы

Страна Стоимость состава, млн евро Румыния 92,13 Албания 111,6 Словения 141,55 Словакия 156,4 Грузия 161,05 Венгрия 165,45 Чехия 187,9

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