От них нечего ждать: Самые дешёвые команды чемпионата Европы

Наряду с признанными лидерами, в предстоящем чемпионате Европы примут участие сборные, которые претендуют на звание «тёмных лошадок». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость самых недорогих сборных Евро-2024.
7 сборных
Семь из 24 сборных, участвующих в чемпионате Европы – 2024, имеют стоимость заявки меньше 200 млн евро. На седьмой позиции расположился один из претендентов на плей-офф и победитель Евро 1976 года – сборная Чехии. Трансферная стоимость состава подопечных Ивана Гашека составляет 187,9 млн евро. Времена Недведа и Росицки ушли, теперь самый дорогой игрок сборной Чехии Томаш Соучек стоит 30 млн евро, 29-летний полузащитник выступает в АПЛ за «Вест Хэм».
Отметим, что Словакия, которая была частью Чехословакии в том победном финале 1976 года, расположилась на четвёртой позиции самых дешёвых сборных предстоящего чемпионата Европы с трансферной стоимостью всей заявки в 156,4 млн евро. Для сравнения, Килиан Мбаппе оценивается в 180 млн евро. Самый дорогой в составе словаков Давид Ганцко из «Фейеноорда» стоит 35 млн евро. Пять человек в заявке Словакии имеют стоимость менее 1 млн евро.
Между ними расположилась сборная Грузии, состав которой в сумме стоит 161,05 млн евро. Половину стоимости сборной составляет Хвича Кварацхелия, оцениваемый в 80 млн евро. 13 человек в заявке Грузии стоят меньше 1 млн евро, а 38-летний Георгий Лория оценивается в 50 тысяч евро.
Лидер стоит меньше сотни
Трансферная стоимость заявки сборной Албании составляет 111,6 млн евро. Вполне вероятно, что она может увеличиться чуть ли не вдвое в случае удачного выступления «орлов» на Евро. Но для этого нужно будет не только приложить много усилий, но и привлечь удачу. Без неё выйти из группы с Италией, Испанией и Хорватией вряд ли получится. С другой стороны, Албания стала лидером своей отборочной группы и прошла её всего с четырьмя пропущенными мячами. Самый дорогой в заявке Албании – 22-летний Армандо Броя из «Челси». Но в текущем сезоне в составе «синих» центральный нападающий отыграл всего 16% игрового времени, отметившись одним голом в 21 матче.
Лидером нашего рейтинга стала сборная Румынии. Самый дорогой игрок состава 22-летний Раду Дрэгушин («Тоттенхэм») имеет стоимость в размере 25 млн евро. Любопытно, что у Румынии всего 4 человека стоят меньше 1 млн евро, но разбег среди остальных игроков заявки составляет от 1 до 9 млн евро.
Деньги не играют в футбол. Смогут ли сборные нашего рейтинга доказать эту расхожую фразу или прагматичность возьмёт своё на предстоящем чемпионате Европы? Узнаем уже скоро.
Самые дешёвые национальные сборные чемпионата Европы
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|Румыния
|92,13
|Албания
|111,6
|Словения
|141,55
|Словакия
|156,4
|Грузия
|161,05
|Венгрия
|165,45
|Чехия
|187,9
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Константин Лицин
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