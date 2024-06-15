​Эксперты оценили шансы сборной Сербии обыграть сборную Англии

В одном из воскресных матчей, 16 июня 2024 года, группового этапа чемпионата Европы по футболу силами должны будут помериться сборные Сербии и Англии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Сербии одержит победу в предстоящем матче с вероятностью всего в 12,8%, ничейный исход матча возможен с вероятностью в 21,3%, а вот победа сборной Англии оценена в 65,9%.

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