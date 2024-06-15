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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Эксперты оценили шансы сборной Сербии обыграть сборную Англии

15 Июня 2024 • 09:34 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
16.06 22:00

В одном из воскресных матчей, 16 июня 2024 года, группового этапа чемпионата Европы по футболу силами должны будут помериться сборные Сербии и Англии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Сербии одержит победу в предстоящем матче с вероятностью всего в 12,8%, ничейный исход матча возможен с вероятностью в 21,3%, а вот победа сборной Англии оценена в 65,9%.

Не пропустите прямую трансляцию матча группы С чемпионата Европы Сербия – Англия на нашем спортивном портале.


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