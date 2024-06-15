Кто составит конкуренцию Мбаппе в гонке бомбардиров на Евро-2024

Более чем успешное выступление футболиста французской национальной сборной Килиана Мбаппе на последних крупных международных турнирах, будь то чемпионат мира или Европы, убеждает в том, что определённый прогресс продолжится и на полях Германии. Впрочем, далеко не редки случаи, когда очевидные фавориты сдавали свои позиции заметно раньше отведённого срока. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о вероятных кандидатах на звание лучшего бомбардира Евро-2024.

Кейн или Мбаппе

Сборная Англии в нынешнем свете считается даже более вероятным претендентом на золото Евро-2024, чем французская или ещё какая-либо сборная. Стоит ждать бомбардирских качеств от Джуда Беллингема, который оценивается в 180 млн евро. Гарри Кейн перешёл в «Баварию» за титулами, но в Мюнхене в этом сезоне их завоевать не удалось. Теперь, когда время 30-летнего Гарри подходит к концу, возникает вопрос: если не сейчас, то когда ему удастся добиться трофея в карьере? У себя на родине в последние годы Кейн является безусловным лидером. Англичане 58 лет не знают вкуса больших побед. Самая богатая лига мира, перенасыщенная звёздами, финансами и вниманием, заждалась значимых трофеев. После серебра на прошлом Евро, бронзы в Лиге наций УЕФА родоначальники футбола жаждут победы, а Кейн – звания лучшего бомбардира турнира, который пройдёт на знакомых по Бундеслиге полях.

Передачи превращал в голы

Ещё один кандидат на звание самого забивного – атакующий полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. Защищающего цвета «Манчестер Юнайтед» 29-летнего полузащитника хлебом не корми, только дай забить или отдать. Неслучайно в его активе 8 голевых передач в 10 поединках в отборе к Евро-2024. За семь сезонов, проведённых в главной команде Португалии, Бруну забивает в каждом третьем матче в футболке сборной.

За три недели до старта чемпионата Европы и за 10 дней до финала Лиги чемпионов Тони Кроос объявил о завершении карьеры. Шаг психологический, заставляющий и готовящий идти к определённой цели. Станет ли домашний Евро-2024 для 34-летнего центрального полузащитника немецкой сборной «лебединой песней»? Лигу чемпионов немец забрал себе. Возьмёт ли Евро – вопрос риторический. Если всё получится, да ещё и со званием лучшего бомбардира, то «Золотой мяч» можно уже оформлять на себя.

Кандидаты на звание лучшего бомбардира чемпионата Европы

Игрок Страна Возраст Клуб Гарри Кейн Англия 30 «Бавария» Бруну Фернандеш Португалия 29 «Манчестер Юнайтед» Тони Кроос Германия 34 «Реал»

Фото: Globallookpress.com

Константин Лицин