Кто составит конкуренцию Мбаппе в гонке бомбардиров на Евро-2024

Более чем успешное выступление футболиста французской национальной сборной Килиана Мбаппе на последних крупных международных турнирах, будь то чемпионат мира или Европы, убеждает в том, что определённый прогресс продолжится и на полях Германии. Впрочем, далеко не редки случаи, когда очевидные фавориты сдавали свои позиции заметно раньше отведённого срока. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о вероятных кандидатах на звание лучшего бомбардира Евро-2024.
Кейн или Мбаппе
Сборная Англии в нынешнем свете считается даже более вероятным претендентом на золото Евро-2024, чем французская или ещё какая-либо сборная. Стоит ждать бомбардирских качеств от Джуда Беллингема, который оценивается в 180 млн евро. Гарри Кейн перешёл в «Баварию» за титулами, но в Мюнхене в этом сезоне их завоевать не удалось. Теперь, когда время 30-летнего Гарри подходит к концу, возникает вопрос: если не сейчас, то когда ему удастся добиться трофея в карьере? У себя на родине в последние годы Кейн является безусловным лидером. Англичане 58 лет не знают вкуса больших побед. Самая богатая лига мира, перенасыщенная звёздами, финансами и вниманием, заждалась значимых трофеев. После серебра на прошлом Евро, бронзы в Лиге наций УЕФА родоначальники футбола жаждут победы, а Кейн – звания лучшего бомбардира турнира, который пройдёт на знакомых по Бундеслиге полях.
Передачи превращал в голы
Ещё один кандидат на звание самого забивного – атакующий полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. Защищающего цвета «Манчестер Юнайтед» 29-летнего полузащитника хлебом не корми, только дай забить или отдать. Неслучайно в его активе 8 голевых передач в 10 поединках в отборе к Евро-2024. За семь сезонов, проведённых в главной команде Португалии, Бруну забивает в каждом третьем матче в футболке сборной.
За три недели до старта чемпионата Европы и за 10 дней до финала Лиги чемпионов Тони Кроос объявил о завершении карьеры. Шаг психологический, заставляющий и готовящий идти к определённой цели. Станет ли домашний Евро-2024 для 34-летнего центрального полузащитника немецкой сборной «лебединой песней»? Лигу чемпионов немец забрал себе. Возьмёт ли Евро – вопрос риторический. Если всё получится, да ещё и со званием лучшего бомбардира, то «Золотой мяч» можно уже оформлять на себя.
Кандидаты на звание лучшего бомбардира чемпионата Европы
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|Гарри Кейн
|Англия
|30
|«Бавария»
|Бруну Фернандеш
|Португалия
|29
|«Манчестер Юнайтед»
|Тони Кроос
|Германия
|34
|«Реал»
Фото: Globallookpress.com
Константин Лицин
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