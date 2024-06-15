Стоунс рассказал о своём состоянии перед первым матчем Англии на Евро-2024

Защитник сборной Англии Джон Стоунс поведал о своем состоянии перед стартом национальной команды на чемпионате Европы – 2024.

«Отлично себя чувствую. Все действительно хорошо. Я занимаюсь дополнительно, пытаюсь наверстать упущенное. В физическом плане у меня все хорошо. С большим нетерпением жду старта чемпионата Европы», - передает слова Стоунса City Xtra.

Сборная Англии попала в одну группу с национальными командами Дании, Сербии и Словении. В первом поединке подопечные Гарета Саутгейта встретятся с сербскими футболистами.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.