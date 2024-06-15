Шакири: «Венгрию нельзя недооценивать»

Один из лидеров сборной Швейцарии Джердан Шакири пообщался с журналистами в преддверии поединка против национальной команды Венгрии на чемпионате Европы – 2024.

«Венгрию нельзя недооценивать. Это классная команда, которая славится своей коллективной работой. В ее составе выступают отличные футболисты. Нам предстоит непростая встреча. Нужно, чтобы удача была на нашей стороне. Тогда мы сможем победить», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Поединок первого тура между сборными Швейцарии и Венгрии состоится сегодня, 15 июня. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.