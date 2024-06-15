Дешам оценил сборную Австрии перед матчем на Евро-2024

«Австрию недооценивают. За последние годы эта команда серьезно выросла. Мы встречались с ними в Лиге наций и поняли, насколько это хорошая сборная. В предстоящей встрече нам понадобятся все силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что три очка уже в нашей копилке», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.