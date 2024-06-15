Дешам оценил сборную Австрии перед матчем на Евро-2024

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Австрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
«Австрию недооценивают. За последние годы эта команда серьезно выросла. Мы встречались с ними в Лиге наций и поняли, насколько это хорошая сборная. В предстоящей встрече нам понадобятся все силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что три очка уже в нашей копилке», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.
Поединок стартового тура между сборными Франции и Австрии состоится 17 июня и начнется в 22:00 мск.
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