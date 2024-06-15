Германия установила рекорд, победив Шотландию со счётом 5:1

В первом поединке чемпионата Европы – 2024 сборная Германии встречалась с Шотландией. Команда Юлиана Нагельсманна отпраздновала крупную победу со счетом 5:1.

Как информирует Squawka, эта победа стала для «бундестим» самой крупной на чемпионатах Европы в истории. Самые крупные победы немцев до этого матча завершались со счетом 3:0.

Напомним, что поединок сборных Германии и Шотландии состоялся на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Голами в составе победителей отметились Вирц, Хаверц, Мусиала, Фюллькруг и Джан. Британцы смогли размочить счет благодаря автоголу Антонио Рюдигера под занавес встречи.