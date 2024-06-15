Бубнов назвал главную слабость сборной Англии

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о национальной команде Англии, которую считают одним из главных фаворитов чемпионата Европы в Германии.

«В прошлый раз команда остановилась в шаге от исторического чемпионства. Сейчас главная проблема коллектива - короткая скамейка запасных. У них нет той глубины, какая есть у французов», - передает слова эксперта Sportbox.

Сборная Англии попала в квартет С, где сыграет против Сербии, Дании и Словении. В первом поединке на турнире подопечным Гарета Саутгейта будут противостоять сербские футболисты.