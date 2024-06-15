Бубнов назвал главного фаворита Евро-2024

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов назвал сборную, которую считает главным фаворитом чемпионата Европы – 2024.
«Главный фаворит - это Франция. У «трёхцветных» опытный состав. Ни у одной сборной нет такой сильной скамейки запасных. За Францию также выступает лучший игрок планеты - Килиан Мбаппе», - передает слова Бубнова Sportbox.
Напомним, что французская сборная попала в группу D, где ей будут противостоять национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов. В первом поединке подопечные Дидье Дешама встретятся с австрийцами.
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