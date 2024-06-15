Мусиала высказался о разгроме Шотландии со счётом 5:1

Вингер сборной Германии Джамал Мусиала высказался о крупной победе над командой Шотландии в стартовом туре группового раунда чемпионата Европы – 2024. «Бундестим» уверенно выиграла со счетом 5:1.

«Лучшего старта на Евро не придумаешь. Все видят, какая сейчас атмосфера в стране. Когда сборная Германии полностью готова, то тогда у нас все работает», - передает слова футболиста Barrons.com.

Напомним, что в этой же группе сегодня, 15 июня, сыграют сборные Швейцарии и Венгрии. Поединок состоится на стадионе в Кёльне и начнется в 16:00 по московскому времени.