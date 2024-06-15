Мюллер прокомментировал первую победу Германии на Евро-2024

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над Шотландией в матче открытии чемпионата Европы – 2024. Немцы выиграли на стадионе в Мюнхене со счетом 5:1.

«Мы сделали только первый шаг. В этом матче получилось прекрасное начало. Но нельзя расслабляться, мы должны сохранять концентрацию», - передает слова опытного футболиста инсайдер Патрик Бергер.

Добавим, что в этой группе также сыграют национальные сборные Швейцарии и Венгрии. Поединок этих соперников состоится в субботу, 15 июня.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.