В сборной Шотландии высказались о разгромном поражении от Германии

«Это был для нас тяжелый поединок. Команда сыграла не на своем уровне. Есть ощущение, что мы сами себя подвели. Мы сильнее, чем показали в этом матче. Надеемся исправить ситуацию в двух следующих играх. Германия была неудержима, мы ничего не смогли сделали. Мы быстро все упустили в первой половине и не смогли вернуться в игру», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.