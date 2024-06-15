Роналду обратился к фанатам перед стартом на Евро-2024

Звездный центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о поддержке со стороны болельщиков в преддверии первого поединка на чемпионате Европы 2024 года.

«Сложилось впечатление, что мы находимся в Португалии. Спасибо всем за поддержку», - гласит сообщение 39-летнего бомбардира в социальных сетях.

На групповой стадии чемпионата Европы - 2024, который проходит в Германии, португальская сборная встретится с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. В первом матче подопечным Роберто Мартинеса будет противостоять чешская команда. Встреча состоится 18 июня.