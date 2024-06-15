Нагельсманн прокомментировал победу Германии со счетом 5:1

«Я был бы согласен на такой результат, если бы мне это предложили перед началом встречи. Первые 20 минут мы провели очень хорошо. Германия сделала первый шаг, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Приложим максимум усилий для победы над венграми. В воскресенье начнется подготовка к игре», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.