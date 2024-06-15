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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн прокомментировал победу Германии со счетом 5:1

15 Июня 2024 • 08:07 Комментировать

В стартовом матче чемпионата Европы – 2024 сборная Германии крупно обыграла Шотландию со счетом 5:1. Об этом поединке поделился мнением главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн.

«Я был бы согласен на такой результат, если бы мне это предложили перед началом встречи. Первые 20 минут мы провели очень хорошо. Германия сделала первый шаг, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Приложим максимум усилий для победы над венграми. В воскресенье начнется подготовка к игре», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что матч сборных Германии и Венгрии состоится 19 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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