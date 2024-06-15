Игрок «Спартака» Тавареш назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Защитник Томаш Тавареш, выступающий в Российской премьер-лиге за столичный «Спартак», назвал сборную, которую будет поддерживать на чемпионате Европы – 2024.

«Сборную Португалии, потому что я португалец», - передает слова футболиста пресс-служба РФС.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии попала в одну группу с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. В стартовом туре соревнований подопечным Роберто Мартинеса будет противостоять чешская сборная. Матч состоится на стадионе в Лейпциге 18 июня.

Действующим чемпионом Европы является Италия.