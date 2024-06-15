Доннарумма назвал нападающего, который может изменить ситуацию на поле в любой момент

«Скамакка - отличный нападающий, который добился значительных успехов в последнее время. Я смотрел его матчи, он делал невероятные вещи. Джанлука может изменить ситуацию на поле в любой момент. Мы очень рады, что он в нашей команде», - поделился мыслям голкипер на пресс-конференции.