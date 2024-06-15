Доннарумма назвал нападающего, который может изменить ситуацию на поле в любой момент

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о форварде Джанлуке Скамакке в преддверии старта на чемпионате Европы – 2024.
«Скамакка - отличный нападающий, который добился значительных успехов в последнее время. Я смотрел его матчи, он делал невероятные вещи. Джанлука может изменить ситуацию на поле в любой момент. Мы очень рады, что он в нашей команде», - поделился мыслям голкипер на пресс-конференции.
Напомним, что сборная Италии попала в квартет В, где ей будут противостоять сборные Испании, Хорватии и Албании. В первом матче «скуадра адзурра» встретится с албанцами.
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