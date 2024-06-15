Робертсон высказался о разгромном поражении от Германии

«Очень трудно играть против хозяев в первом матче турнира. Мы допустили много ошибок, нужно разобраться с этим. Это очень сложный турнир, здесь приходится играть против самых сильных соперников. Наша команда не показала своего максимума. Нам нужно вернуть позитивный настрой перед встречей со Швейцарией», - передает слова игрока ITV Sport.