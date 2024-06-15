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Чемпионат Европы по футболу 2024

Робертсон высказался о разгромном поражении от Германии

15 Июня 2024 • 07:38 Комментировать

Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался о разгромном поражении от Германии в поединке первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Очень трудно играть против хозяев в первом матче турнира. Мы допустили много ошибок, нужно разобраться с этим. Это очень сложный турнир, здесь приходится играть против самых сильных соперников. Наша команда не показала своего максимума. Нам нужно вернуть позитивный настрой перед встречей со Швейцарией», - передает слова игрока ITV Sport.

Напомним, что матч открытия Евро завершился крупной победой Германии со счетом 5:1.

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