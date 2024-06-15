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Чемпионат Европы по футболу 2024

Италия – Албания: Вероятные стартовые составы на вечерний матч чемпионата Европы

15 Июня 2024 • 11:00 Комментировать
Италия
...
Албания
1 1.38 X 5.00 2 9.50
Через 8 ч. 55 мин.

В третьем субботнем матче Евро-2024 сыграют сборные Италии и Албании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд Лучано Спаллетти и Силвиньо.

Италия: Доннарумма, Димарко, Калафьори, Буонджорно, Дармиан, ди Лоренцо, Жоржиньо, Пеллегрини, Барелла, Кьеза, Скамакка.

Албания: Стракоша, Митай, Джимсити, Исмайли, Хюсай, Байрами, Рамадани, Аслани, Ходжа, Броя, Асани.

Полузащитник сборной Италии Николо Фаджоли получил травму в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной. А вот Николо Барелла вроде готов принять участие во встрече с Албанией.

Матч между сборными Италии и Албании в Дортмунде состоится сегодня, 15 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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ИТАЛИЯ АЛБАНИЯ
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