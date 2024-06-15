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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания – Хорватия: Возможные стартовые составы на центральный матч дня Евро-2024

15 Июня 2024 • 09:00 Комментировать (1)
Испания
...
Хорватия
1 1.93 X 3.50 2 4.50
Через 8 ч. 50 мин.

В третьем по счёту матче чемпионата Европы 2024 года сойдутся сборные Испании и Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предполагает стартовые составы команд на эту встречу.

Испания: Симон, Гримальдо, Кубарси, Начо Фернандес, Карвахаль, Руис, Родри, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Ковачич, Брозович, Модрич, Крамарич, Будимир, Майер.

Мышечный дискомфорт Евро-2024 испытывает защитник сборной Испании Эмерик Лапорт. И главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте объявил, что Лапорт не сыграет с «шашечными».

Матч Испания – Хорватия на «Олимпиаштадионе» в Берлине начнётся сегодня, 15 июня, в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
15 Июня 2024 в 09:33
а как в стартовый состав попал Кубарси, которого отчекрыжили из состава до евро? В качестве болельщика с трибуны на поле выйдет?
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