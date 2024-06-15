Сборная Шотландии ни разу не пробила по воротам сборной Германии, но забила гол

Вечером пятницы прошёл матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года. Сборная Германии разгромила команду Шотландии – 5:1. За «бундестим» забили пять разных игроков – Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.

Сохранить «сухую» победу немцы не смогли из-за автогола Антонио Рюдигера. После одной из шотландских атак защитник срезал в ворота своей команды мяч.

Таким образом, сборная Шотландии забила гол престижа, но так ни разу за всю игру и не ударила по воротам сборной-хозяйки турнира – у неё абсолютный ноль по этому показателю.

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