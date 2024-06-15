Сборная Германии в матче открытия чемпионата Европы 2024 разгромила сборную Шотландии – 5:1. Голами в составе «бундестим» отметились Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц (с пенальти) в первом тайме и Никлас Фюллькруг и Эмре Джан во втором тайме. Автогол в ворота своей команды оформил Антонио Рюдигер.

Лучшим игроком первого матча этого Евро признан атакующий полузащитник Джамал Мусиала. Об этом докладывает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что следующие два матча сборная Германии проведёт против команд Венгрии (19 июня) и Швейцарии (23 июня).

Больше подробностей о матче – в нашем отчёте.