Урок футбола от Германии и два маэстро в центре поля: пять лучших игроков первого матча Евро-2024

Ставим оценки топовым футболистам

Матчи-открытия Евро скучные – говорили они. Видимо, немцы наслушались критических высказываний в свой адрес до старта домашнего чемпионата Европы. И мотивация показать свою реальную силу была запредельна. Уже года три мы не видели такой доминирующей Германии, наверняка котировки на хозяев будут сильно падать.

Уже очень солидно, серьёзно, монолитно отыграла Германия. Колючая Шотландия вроде сопротивлялась, а вроде и нет. Все важные эпизоды проиграны, все комбинации немцев прошли, автогол Рюдигера – просто подарок гостям, жест доброй воли от безоговорочного победителя.

Так кто же запустил этот коллайдер унижений? Давайте разбираться. Пройдёмся по пяти самым ярким персоналиям первого матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 73:27, удары по воротам – 20:1, в створ – 10:0, угловые – 5:0. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ

ТОНИ КРООС – 7,5. Маэстро Тони открывает список лучших игроков матча. Да, он избегал лучей славы, но все нити игры держал в своих ногах в центре поля. У Крооса феноменальные 101 точная передача из 102 выполненных. Идеальные лонгболлы – четыре из четырёх, первым таким радиоуправляемым снарядом он завёл голевую атаку. Киммиху с Вирцем осталось лишь «дорисовать».

НИКЛАС ФЮЛЛЬКРУГ – 7,5. Отметим заряд, который привнёс свежий Фюллькруг. Словно питбуль бросался он на каждый мяч, буквально закошмарив оборону сборной Шотландии. Мощные защитники отлетали от него словно яблоки, а Никлас за пять касаний мяча забил дважды! Вот только второй мяч не засчитали из-за микроскопического офсайда.

ДЖАМАЛ МУСИАЛА – 8,0. По обоим флангам Мусиала успел затерроризировать защитников: пять удачных обводок, девять выигранных единоборств и 32 точные передачи за 32 попытки. 100-процентная точность, представляете? Единственным ударом в створ ворот забил гол, невероятно хладнокровно решив эпизод.

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН – 8,0. Ещё один конструктор, архитектор. У немцев сегодня прям всё получалось в филигранном созидании. Конфетная передача вразрез от Гюндогана и разогнала вторую голевую атаку. Илкай держал второй темп, идеально замечал забегания, раздавал из центра великолепно, чрезвычайно умно. Ещё и два отбора умел совершить, грамотно поджав в прессинге.

КАЙ ХАВЕРЦ – 8,5. Удивительно, но лучшим игроком сегодняшнего матча признаем центрального нападающего сборной Германии, которого по сути и не было. Хаверц отлично освоил «отскоки» в глубины, создавал зоны забегающим, умно открывался сам.

Именно его результативные действия по сути убили интригу. Сначала Кай отдал результативную передачу на второй гол, а затем и оформил разгром, хладнокровно реализовав пенальти. Не было у Хаверца умных передач, гениальных забеганий, но статистический и практический вклад в победу очень велик.