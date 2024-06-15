Джан не забивал за сборную Германии семь лет

Семь лет Эмре Джан, полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» не мог забить в составе своей национальной команды. Последний раз до 14 июня Эмре забивал ещё в ворота сборной Азербайджана во время отбора на чемпионат мира в России.

И вот, в матче открытия Евро Джан оформил изящный гол дальним ударом в ворота сборной Шотландии. Он ознаменовал окончательный счёт поединка – 5:1.

Напомним, что ранее до Джана в составе «бундестим» отличались Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц с пенальти и Никлас Фюллькруг. Автогол в свои ворота оформил Антонио Рюдигер.

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