Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой

Сборные Германии и Шотландии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 14 июня в городе Мюнхен.

Ну что, дождались. Всех любителей футбола поздравляем со стартом чемпионата Европы, а болельщиков Германии и Шотландии отдельно – с участием в таком классном матче-открытия. В Мюнхене начала Бундестим, получившая соперника очень колючего, очень бойкого. Ожидалась борьба, ожидались проблемы для хозяев. Но на деле ничего такого не получилось. Максимально плюшевая оборона Кларка больше обозначала борьбу, чем её навязывала.

Легковесная атака немцев (Хаверц, Вирц и Мусиала) быстро перемещалась, при поддержке Гюндогана и Крооса постоянно получая свободные зоны. Началось всё как раз с филигранной диагонали Тони. Он упал, но оставил мяч направо, оттуда Киммих покатил на линию штрафной площади, а набежавший Вирц пробил в касание. Голкипер мяч задел, далее ещё вступила штанга, от которой и случился гол – 0:1.

Проходной двор перед воротами Ганна продолжился. Илкай Гюндоган просто феноменальной передачей вразрез разогнал атаку, Вирц вывалился оп левому полуфлангу, откуда покатил в центр, а Мусиала одним движением сбросил защитника, далее пробив под перекладину – 2:0. Два быстрых гола оформили немецкие тинейджеры, буквально глумившиеся над обороной сборной Шотландии. Могло всё закончиться через пять минут: Кристи наступил на ногу Мусиале, влетевшему в штрафную площадь.

Казалось бы, явный пенальти, но после повторов арбитры решили, что фол был в миллиметре до линии штрафной площади. Повезло шотландцам, ведь удар Хаверца на исполнение особо опасным не получился – хотя позиция была великолепная. Но свои голы немцы ещё забьют, и пенальти свой получат. Уже на излёте первого тайма Райан Портеус просто прыгнул в ноги Гюндогану, попытавшемуся добить мяч с трёх метров. Долгая пауза, чистейшая красная карточка и пенальти.

Кай Хаверц с «точки» пробил без вопросов. На паузе уложил голкипера и пальнул в угол – 3:0. Второй тайм стал формальностью и начался он с двух замен: появились Андрих и Адамс. И столько же голов уместилось во вторую половину встречи. Немцы скоростей не сбрасывали, продолжали уничтожать. Мяч Фюллькруга выглядел максимально логично: Гюндоган вошёл в штрафную площадь, мяч укрыл и покатил на точку пенальти, откуда Никлас выстрелил точно в «девятку» - 4:0.

Спустя три минуты Фюллькруг отличился ещё раз, буквально затолкав мяч в ворота под давлением Хэнли и при неудачных действиях Ганна. Вот только в офсайде находился форвард, поэтому 5:0 мы не увидели. Зато увидели 4:1, никак не вытекавшие из хода игры. Одна из робких атак сборной Шотландии завершилась стандартом, подачей Робертсона и скидкой Маккенны в центр. Вряд ли мяч дошёл бы до кого-то из шотландцев, но тут Рюдигер решил смачно пальнуть по своим воротам – 4:1.

Антонио немного подсластил пилюлю сборной Шотландии, но лишних иллюзий быть не должно. Именно для этого хозяева и закатили пятый. После передачи Томаса Мюллера Эмре Джан ювелирным ударом с дуги штрафной площади уложил мяч в самую «шестёрку» - 5:1. Германия просто уничтожила соперника в матче-открытия Евро-2024.