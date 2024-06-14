Рюдигер забил в свои ворота, сборная Шотландии размочила счёт

На 87-й минуте первого матча Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии был забит очередной гол. При счете 4:0 в пользу хозяев британцы заработали штрафной удар на левом фланге. Длинный навес в сторону чужих ворот, Никлас Фюллкруг не смог головой выбить мяч прочь, и от правого угла вратарской головой наносил удар Скотт Маккенна, мяч попал в голову Антонио Рюдигера и от нее срикошетил в сетку над голкипером.

4:1 на табло, у команд есть шанс провести еще несколько атак. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.